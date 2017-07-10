Песков рассказал, о чем Путин беседовал с Меланьей Трамп



Президент России Владимир Путин в рамках G20 обсудил с первой леди США Меланьей Трамп повестку саммита, связанную с проблемами женщин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", передает "Интерфакс".

По словам Пескова, российский президент остался весьма доволен беседой. На саммите, отметил он, обсуждались проблемы женщин.



"Поэтому легкий обмен мнениями состоялся. И мне показалось, что такая определенная симпатия была в этом общении", - сказал Песков.

