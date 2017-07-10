Путин поручил разобраться с «борзотой» директора нижнетагильского завода

Во время визита в Екатеринбург президент Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым . Входе беседы, состоявшейся вечером 9 июля, глава государства сообщил о жалобах уральцев, поступивших в том числе в ходе «Прямой линии».

«Вот, скажем, одно из обращений. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, владелец якобы – надо, конечно, все проверять, нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений, тем не менее, если так было на самом деле, это звучит странно, – так вот, владелец заявил рабочим: «Пока Президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выплачивают достаточно долго. Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться. Может быть, этого и нет, я не знаю, но нужно понять, что там реально происходит», - цитирует главу государства его пресс-служба.

В администрации губернатора отреагировали оперативно, сообщив, что вопросы выплаты заработной платы, защиты прав людей труда всегда были и остаются приоритетом. «Люди в беде не останутся. Я с заводчанами сам обязательно встречусь. Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу. Обязательно разберемся, в чем причина невыплат. Если есть какие-то объективные трудности – поможем, а если нет – вместе с компетентными ведомствами сделаем все, чтобы собственники понесли ответственность в полном объёме. Уверен, что совместные усилия областных властей и правоохранительных органов позволят нормализовать ситуацию на предприятии и защитить права рабочих. А финал этой истории, уверен, станет хорошим уроком для всех нерадивых собственников», – сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, Евгений Куйвашев информировал Президента о социально-экономической ситуации в Свердловской области. Владимир Путин также упомянул и так называемую реновацию фасадов, попросив разобраться в этом вопросе, а также поговорить с мэром Екатеринбурга.