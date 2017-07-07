Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Юлии Высоцкой

Егор Кончаловский , который не любит публичности и разговоров на личные темы, последнее время неожиданно стал одним из главных героев громких инфо-поводов. Режиссер разошелся с матерью своей старшей дочери Марии Михалковой Любовью, родил сына и не раз показал малыша поклонникам. Вчера он опять удивил своих фанатов, рассказав, что примет участие в одной из самых острых и скандальных шоу Первого канала — программе Андрея Малахова «Пусть говорят». В новом выпуске ток-шоу ведущий с приглашенными звездными гостями и экспертами обсуждал скандал из-за отключения от аппарата жизнеобеспечения десятимесячного Чарли Гарда из Англии. Когда Малахов провел параллель между этим случаем и тем, что произошло с сестрой Егора Марией — дочерью Андрея Кончаловского Юлии Высоцкой , режиссер не стал отмалчиваться.

«Егор, вы никогда не проговаривали с Андреем, у него было отчаяние по поводу дочери, которая в коме. Там же тоже какую-то параллель с данной ситуацией можно провести?», — задал Андрей Малахов.

«Я не знаю насчет отчаяния, наверное, тяжелее всего было Юлии, но они в аналогичной ситуации не сдались. Сейчас Маша жива и, хоть и медленно, но идет не то чтобы на поправку, но идет какое-то улучшение. Не при каких обстоятельствах отключение «лайф-машины» не рассматривалось», — ответил на вопрос Егор.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая редко затрагивают в интервью тему трагедии, случившейся в их семье в 2013 году. Тогда автокатастрофа фактически забрала у супругов дочку Марию. Уже много лет девочка находится в тяжелом состоянии. Однако, по словам Юлии, у неё всё же наблюдается очень медленный прогресс, что в «Пусть говорят» подтвердил и Егор.