Шепелев проигнорировал день рождения Фриске

Дмитрий Шепелев и его сын Платон, которого ему подарила певица Жанна Фриске , отдыхают в Греции. В отличие от многих друзей и близких, телеведущий никак не отреагировал на день рождения артистки, которой на днях исполнилось бы 43 года.

В минувшие выходные друзья, близкие и просто многочисленные поклонники поздравили с днем рождения Жанну Фриске. 8 июля популярной исполнительнице исполнилось бы 43 года. Жизненный путь певицы прервался вечером 14 июня 2015 года, когда ей было 40 лет. Она отчаянно и до последнего боролась с неоперабельной опухолью мозга. Однако все попытки победить болезнь оказались тщетными.

У артистки остался сын Платон, которому уже четыре года. Мальчик живет со своим отцом, телеведущим и шоуменом Дмитрием Шепелевым. На днях мужчина увез малыша на заграничный курорт (по некоторой информации, отец и сын отдыхают в Греции).

Интересно, что Шепелев, в отличие от прочих друзей и близких, проигнорировал день рождения Фриске. Он не опубликовал ни одной фотографии покойной возлюбленной и даже не написал ни слова о ней. В аккаунте Дмитрия в социальной сети Instagram лишь фотографии с отдыха.

А вот младшая сестра Жанны Наталья не забыла поздравить именитую родственницу. Фриске опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с ней. "С днем рождения моя малышка", – коротко подписала Наталья снимок.