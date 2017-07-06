Гибель летевшей на свадьбу невесты попала на видео

Насимента Силва с детства мечтала прилететь на собственную свадьбу на вертолете, а внизу, у алтаря, ее должен был ждать жених. Исполнение заветной мечты обернулось трагедией.

Вертолёт, на котором невеста летела на собственную свадьбу, разбился в километре от того места, где ее ждал жених и ещё три сотни гостей. Это произошло у бразильского города Сан-Паулу в декабре 2016 года. Кадры, снятые за мгновение до крушения вертолета, попали в сеть только сейчас.

Насимента Силва, спешившая к любимому, была на шестом месяце беременности. В вертолете ее сопровождал брат и фотограф. Ни им, ни пилоту выжить не удалось. Гости и жених невесту так и не дождались, сообщает Daily Mail.