Опубликовано видео самоуничтожения «Булавы»

Британские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент взрыва российской ракеты «Булава» сразу после испытательного запуска. Взорвавшаяся «Булава» была одной из двух ракет, запущенных с подводной лодки « Юрий Долгорукий » из Белого моря по мишени на камчатском полигоне Кура, передает Daily Mail , которое разместило видео.

Как отмечает издание, ракета начинает резко отклоняться от курса, прежде чем взорвалась.

Daily Mail не сообщает, когда состоялся запуск.

Известно, что последний запуск «Булавы» «Юрий Долгорукий» осуществил 26 июня. Сообщалось, что выстрел был полностью успешным. Минобороны публиковало видео запуска.

Судя по различным погодным условиям на двух роликах, британский таблоид показал другой запуск. «Юрий Долгорукий» действительно однажды совершал залп двумя ракетами, причем одна из них взорвалась, но произошло это в сентябре 2016 года. Тогда в Минобороны рассказали, что вторая ракета после выполнения первого этапа программы полета самоликвидировалась. Видео инцидента до сих пор не публиковалось.