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Появились первые жертвы урагана в Москве
В Москве на улице Мироновская дерево упало на человека, сообщает РЕН ТВ.
Сейчас в столице бушует гроза, идет сильный дождь, местами град. Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду.
В Гидрометцентре предупредили, что 30 июня в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В МЧС отметили, что из-за непогоды в столице возможны подтопления некоторых улиц столицы, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Спасатели также не исключили, что погодная стихия может повредить линии электропередач, деревья, крыши домов и рекламные конструкции.
А что тут сказать?! 30.06.2017 #летонебудет #шторм#ураганвмоскве#погода#лето#2017#москва#дождь#ливень#рублевкалайв#барвихаluxuryvillage#лапино#россия
Публикация от ВАЛЕРИЯ🇷🇺 (@valeriya.087)
Накрыло нас, крч #москва #ураган #дождь #гроза #погодамосква #шторм #мчс #ливень pic.twitter.com/oztuLvdiTf— Сергей Асташов (@astashov) 30 июня 2017 г.
Оно идет к Вам🙈 #жесть#ливень#град#ветер#ад#гроза#гром#молния#нуипогодка#россия#москва#russia#moscow#moscowcity
Публикация от Юлия🍭 (@lebonbons)
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