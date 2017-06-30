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Появились первые жертвы урагана в Москве

В Москве на улице Мироновская дерево упало на человека, сообщает РЕН ТВ.
Сейчас в столице бушует гроза, идет сильный дождь, местами град. Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду.
В Гидрометцентре предупредили, что 30 июня в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В МЧС отметили, что из-за непогоды в столице возможны подтопления некоторых улиц столицы, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Спасатели также не исключили, что погодная стихия может повредить линии электропередач, деревья, крыши домов и рекламные конструкции.
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РЕН ТВ
МЧС
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