Российская предпринимательница выплатит Депардье пять миллионов рублей

Депардье потребовал от ответчицы вернуть сумму, перечисленную с его счета в Пробизнесбанке , который сейчас находится в банкротстве, на счет Лазаревой по неизвестным, как утверждает истец, основаниям. По словам представителя французского актера в суде, никаких договорных отношений между Депардье и Лазаревой не существовало.

В то же время Лазарева пояснила в суде, что по договоренности с Арно Фрилле, продюсером и представителем Депардье в России, оказывала актеру юридические услуги, в том числе в 2013 году занималась получением для него статуса индивидуального предпринимателя с целью оптимизации налогообложения в России после получения гражданства.