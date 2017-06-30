К Москве приближается вторая волна ливней

Синоптики предупредили, что в Москве пройдет вторая волна ливневых дождей. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу метеорологов, осадки в столице будут идти всю неделю. Кроме того, с пятницы по понедельник ожидается гроза.

Температура днем в среднем на неделе будет около 22…24 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 30 июня, в столице пройдут интенсивные осадки, грозы, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В Гидрометцентре предупредили, что 30 июня в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности.