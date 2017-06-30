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К Москве приближается вторая волна ливней
Синоптики предупредили, что в Москве пройдет вторая волна ливневых дождей. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
Согласно прогнозу метеорологов, осадки в столице будут идти всю неделю. Кроме того, с пятницы по понедельник ожидается гроза.
Температура днем в среднем на неделе будет около 22…24 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 30 июня, в столице пройдут интенсивные осадки, грозы, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В Гидрометцентре предупредили, что 30 июня в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
В МЧС отметили, что из-за непогоды в столице возможны подтопления некоторых улиц, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Спасатели также не исключили, что погодная стихия может повредить линии электропередач, деревья, крыши домов и рекламные конструкции.
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