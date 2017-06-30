20 часов дождей: Берлин ушел под воду

Жители Берлина сообщили о затоплении метрополитена. Видео ЧП в своем Facebook-аккауте опубликовал Даниил Ирбитс.

«У нас в Берлине метрополитен не такой глубокий, как в Москве. Поэтому предлагаю посмотреть, что сегодня творилось в нашем Берлинском метрополитене. В какой-то момент похоже на кадры из фильма «Титаник», – написал Ирбитс.

В четверг, 29 июня, в Берлине было объявлено чрезвычайное положение из-за сильных дождей. В результате погодной стихии в аэропортах Тегель и Шёнефельд были задержаны и отменены десятки авиарейсов.

Спасателям и представителям коммунальных служб поступило более тысячи обращений местных жителей с жалобами на аварии из-за дождей.