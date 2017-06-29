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В Крыму ожидают 40-градусную жару
В связи с ожидаемой жарой в МЧС объявили экстренное предупреждение. Температура в районе сорока градусов тепла ожидается 1 и 2 июля. В степных и предгорных районах Крыма, а также в Симферополе ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха 38-40 градусов , - заявили в ведомстве. Чтобы избежать теплового удара, сотрудники МЧС рекомендуют туристам и жителям Крыма употреблять много воды, избегать алкоголя и часто принимать прохладной душ, а также избегать серьезных физических нагрузок, носить легкую одежду светлых тонов и больше времени проводить в тени.
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