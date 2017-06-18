Жена отказалась хоронить Олега Яковлева

Гражданская жена Олега Яковлева Александра Куцевол заявила, что похорон певца не будет. Вместо этого безутешная женщина планирует кремацию.

Журналисты пообщались с возлюбленной Олега Яковлева Александрой Куцевол. Она рассказала, что дата прощания с артистом пока не назначена. "О дате прощания мы сообщим дополнительно. Похорон не будет, будет кремация", – цитирует Александру Куцевол ТАСС

При этом избранница артиста отметила, что причиной смерти Яковлева стала остановка сердца. Интересно, что Life.ru со ссылкой на ту же Куцевол уверял, будто певец умер от двусторонней пневмонии. По другим данным, 47-летний певец ушел из жизни в результате отека легких. Осложнения возникли на фоне цирроза печени.

Последние часы Олег Яковлев провел с близкими. Пресс-секретарь артиста рассказала, что врачи понимали тяжелое состояние артиста, который вряд ли выкарабкается, и приняли решение пустить к нему близких.

"Мы держали его за руку. Где-то в глубине души мы осознавали, что он уходит от нас, но надеялись до последнего. Хотя врачи нас уже не обнадеживали. Олег так и не пришел в сознание. Попрощаться мы не успели с ним. И самые важные слова тоже не сказали", – призналась представитель артиста.

О циррозе печени пресс-секретарь Яковлева выразилась туманно. "Много, что сейчас говорят. У него, действительно, были нехорошие диагнозы, много чего свалилось на него. В один миг состояние резко ухудшилось. Из-за этого его экстренно и госпитализировали", – приводит слова менеджера Олега Яковлева "Московский комсомолец"