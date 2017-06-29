"Сгорел за полтора месяца": солист "Иванушек" о смерти Олега Яковлева

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев «никогда не имел проблем со здоровьем» и всего за месяц до смерти «был полон сил». Об этом сообщает Life со ссылкой на действующего участника группы Кирилла Андреева

По словам Андреева, певец «сгорел» буквально за полтора месяца. «Мы вместе снимали новый клип и записывали песню, и я не знал, что у него есть какие-то проблемы. Но в шутку говорил ему: «Олег, кури меньше сигарет». Я всегда был готов его поддержать в плане ЗОЖ», - отметил артист.

Как подчеркнул Андреев, он только 28 июня узнал, что Яковлев «уже неделю лежит в реанимации», и «это был шок».

Андреев добавил, что певец боролся за жизнь до последнего. «Жалко, что так рано. Я молился за него в церкви», - заключил он.

Несколько дней назад Яковлев был госпитализирован в критическом состоянии. Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Яковлев находился в одной из московских клиник. По данным СМИ, он попал в больницу с двусторонней пневмонией.