Дуров опубликовал данные для регистрации Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице ВКонтакте регистрационные данные, которые запрашивает Роскомнадзор

"Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках. Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору", - написал Дуров.

Дуров отметил, что не возражает, если Роскомнадзор будет использовать эти данные для регистрации мессенджера. "Однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram", - добавил он.