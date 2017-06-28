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Дуров опубликовал данные для регистрации Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице ВКонтакте регистрационные данные, которые запрашивает Роскомнадзор.
"Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках. Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору", - написал Дуров.
Дуров отметил, что не возражает, если Роскомнадзор будет использовать эти данные для регистрации мессенджера. "Однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram", - добавил он.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратилсяк основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании для внесения в реестр организаторов распространения информации. В противном случае мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена требуемая информация.
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