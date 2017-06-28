К госпитализированному экс-солисту «Иванушек» не пустили родственников

В реанимацию к бывшему солисту группы «Иванушки International» Олегу Яковлеву не пускают друзей и родственников, сообщает телеканал «Звезда».

Об этом каналу рассказала жена солиста «Иванушек» Кирилла Андреева Лола Андреева. Она не смогла назвать больницу, куда положили артиста.

Ранее стало известно, что несколько дней назад Яковлев был госпитализирован в критическом состоянии. Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Яковлев находится в одной из московских клиник. Что именно стало причиной его госпитализации, неизвестно.

Олег Яковлев стал солистом «Иванушек» в 1998 году. В 2012 году он начал сольную карьеру, а в 2013-м окончательно покинул группу.