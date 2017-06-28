Стрелявший в убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание

«Киллер» Игорь Гончар, якобы стрелявший в убийцу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, рассказал о событиях, происходивших на месте преступления, в ходе программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

Гончар рассказал, что «с детства увлекался охотой и попадал зверю в глаз», получив за это прозвище «Соболь». «В 2000- 2002 годах я познакомился Сергеем Сергиенко. Через Сергеенко познакомился с Ромой Шевченко. 21 марта 2017 марта я по указаниям Шевченко подъехал в гостиницу «Европейская». И мы поднялись в гостиничный номер, где уже находились два неизвестных мне человека. Один из них представился мне инструктором. Он сказал, что дистанция будет 10-15 метров и стрелять надо будет из машины, цель он мне укажет», - заявил мужчина.