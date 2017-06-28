Украина попросит NASA расследовать строительство Керченского моста

Входящая в состав прокуратуры Украины «прокуратура Крыма» заявила о планах привлечь американское космическое агентство NASA к расследованию строительства Керченского моста, сообщается на сайте этой структуры.

Ее представители заявили, что строительство моста через Керченский пролив «вызывает серьезную опасность для экологии Черного и Азовского морей».

На Украине проводят по этому расследованию «все необходимые экспертизы», например, по определению убытков, причиненных Украине в результате строительства моста, а также собирают доказательства нарушения норм международного морского права.

Глава «прокуратуры Крыма» Гюндуз Мамедов заявил, что возглавляемое им ведомство «будет привлекать к расследованию не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей природной среды и экологической безопасности, но и обращаться и к иностранным организациям», в том числе и к NASA. «Несогласованное строительство моста не должно уничтожить уникальную флору и фауну Черного и Азовского морей», - сказал он.

Ранее украинский министр инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Россией моста через Керченский пролив. Он подчеркнул, что появление моста «приведет к серьезному уменьшению заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска и снижению их грузооборота».

Керченский мост станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Для автомобильного движения он должен быть открыт в 2018 году, а для поездов - в 2019 году. Пока Крым с материковой Россией соединяют только Керченская паромная переправа и аэропорт «Симферополь». Общая стоимость проекта составляет 228 миллиардов рублей.