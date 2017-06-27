«На Украине — хоть умирай»: пациенты онкоцентра в Донецке рассказали, почему приехали лечиться в ДНР

В марте 2017 года в ДНР стартовала программа помощи мирному населению, проживающему в контролируемых Украиной районах Донбасса.

За этот период сотни украинцев получили медицинскую помощь. С 26 июня началась госпитализация пациентов, которые нуждаются в химиотерапии.

В настоящее время в стенах Донецкого областного противоопухолевого центра борются с раком четыре пациента.