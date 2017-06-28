Отмечается, что родители погибшего обратились за помощью в коллегию адвокатов Астахова.

Сначала сторона защиты намерена доказать, что семья стала жертвой халатного отношения специалистов к делу.

Ранее 31-летняя Ольга Алисова на «Хёндэ-Солярис» сбила 6-летнего Алексея Шимко во дворе жилого дома в городе Железнодорожном. Женщина утверждала, что ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже эксперты подтвердили ее заявление. Согласно их заключению, в крови мальчика содержится 2,7 промилле алкоголя. Это соответствует одной выпитой бутылке водки. На основе данных результатов, следствие пришло к выводу, что мальчик сам упал под машину, так как был сильно пьян.

Сообщалось, что повторная судмедэкспертиза подтвердила содержание алкоголя в анализах Шимко. Однако позже СМИ опубликовали заключение эксперта, в котором было указано, что установить содержание спирта в образце крови мальчика невозможно.