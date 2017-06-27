Диану Шурыгину пригласили сняться в продолжении бурятской БДСМ-драмы

Создатели фильма для взрослых «Бурятский жеребец» ведут переговоры со ставшей известной после изнасилования жительницей Ульяновска Дианой Шурыгиной о ее участии в съемках продолжения картины. Об этом исполнитель главной роли Михаил Апальков во вторник, 27 июня, рассказал изданию «Байкал Daily».

Дата выхода в свет первой части пока не известна, однако уже вышел официальный тизер. 28 мая в группе соцсети «ВКонтакте», посвященной фильму, появилась информация, что прокатное удостоверение уже получено. Там также говорится, что в качестве приглашенной звезды в картине снимается французский актер Венсан Перес

Первый трейлер картины, которую создатели называют первой бурятской БДСМ-драмой, вышел в апреле. Большинству комментаторов он не понравился, однако пользовался некоторой популярностью на юмористических интернет-ресурсах из-за кадров, на которых гигантская голова Ленина, расположенная в центе Улан-Удэ, с прищуром взирает на героев, предающихся любовным утехам в машине.

В марте 2016 года после празднования дня рождения подруги Шурыгина, тогда еще несовершеннолетняя, обвинила одного из гостей в изнасиловании. Суд приговорил молодого человека к трем годам тюрьмы. История получила общественный резонанс после того, как девушка снялась в нескольких выпусках ток-шоу «Пусть говорят».