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Новая версия адвоката автоледи: «пьяный мальчик» мог сам упасть под колеса
Родственники погибшего в ДТП в Балашихе мальчика прокомментировали предположение о том, что под колёса автомобиля ребёнок упал сам. Слова дедушки погибшего Николая Шимко передаёт «Московский комсомолец».
«Господи! Когда же все это закончится? Сперва внук якобы был пьян. А теперь он сам упал под колеса этой Алисовой (Ольги, находилась за рулём автомобиля – прим. Рамблер) и ударился головой. А она, бедная, по мертвому телу проехала передними и задними колесами, протащив его 10 метров. Свидетелей полно, весь двор видел, что было совсем не так. Но их не слышат...», - заявил Шимко-старший.
В настоящий момент расследование скандального ДТП подходит к концу. В ближайшее время документы передадут в суд. 23 апреля 31-летняя Ольга Алисова задавила шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести новый анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования, однако 23 июня появилось опровержение. Как сообщали ряд СМИ, согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области, установить содержание спирта в крови ребёнка было невозможно. Отец погибшего ребёнка Роман Шимко заявил, что ошибочное заключение о наличии алкоголя в крови мальчика было подписано намеренно. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев.
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