А если Telegram заблокируют. Что делать в этом случае?

Сегодня Telegram находится в шаге от блокировки Роскомнадзором . Руководство сервиса в лице Павла Дурова не соблюдает российское законодательство и игнорирует требования службы по контролю связи. Поэтому очевидно, скоро можем попрощаться с защищенным мессенджером — iPhones.ru разобрал ситуацию.

Что происходит между Telegram и Роскомнадзором

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров уже заявил, что популярный мессенджер Telegram может быть заблокирован на территории Российской Федерации в самые ближайшие дни.

Он убежден, что руководство сервиса нарушает российское законодательство, чем оказывает огромную услугу террористам.

Поэтому, если Павел Дуров не изменит свою позицию и не начнет выполнять требования закона и службы контроля, Роскомнадзор попросит Apple Google удалить Telegram из App Store и Google Play и заблокирует сетевые адреса, которые связаны с сервисом. Но Павел Дуров не намерен идти у Жарова и Роскомнадзора в целом на поводу. Более того, он уже готовится к возможному обходу блокировок через прокси и даже обвиняет правительство в абсолютной некомпетентности.

Больше всего в Telegram правительство раздражают приватные секретные чаты, которые позволяют задать отрезок времени, через который вся переписка в них будет очищена — причем на всех устройствах, которые участвовали в общении.

При этом в данном случае используется оконечное шифрование, которое предполагает непосредственную передачу сообщений между устройствами. К такой информации даже при большом желании не смогут получить доступ и работники мессенджера — что говорить о государственных органах или службах контроля.

Роскомнадзор требует ключи для расшифровки сообщений Александр Жаров

Если не брать в учет секретные чаты, которые сегодня являются чуть ли не самым главным преимуществом Telegram, все общение в этом и других мессенджерах (WhatsApp, Viber и так далее) идет не напрямую между устройствами, а через сервера сервисов. Получить доступ к подобной переписке гораздо проще. Но для этого нужен доступ к информационному потоку и специальные ключи для расшифровки сообщений.

Сегодня в мире есть два основных способа получения всего необходимого, чтобы читать переписку в мессенджерах. Есть китайский путь, в котором владельцев мессенджеров и других подобных сервисов «просят» предоставить желанные инструменты. А есть американский, в котором спецы правительства просто взламывают все это дело самостоятельно.

Роскомнадзор строит свою политику по подобию поведения наших друзей из Поднебесной. Поэтому предлагает владельцам мессенджеров зарегистрироваться в специальном списке «организаторов распространения информации». Из официального обращения Жарова к Дурову:

«Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны.»

«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации.»

«В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован.» Участники этого клуба по интересам обязаны хранить данные о действиях пользователей и предоставлять к ним доступ по требованию.

При этом Александр Жаров, с одной стороны, опровергает необходимость в доступе к пользовательским данным. И в интервью программе «Вести» он во весь голос настаивал, что о чтении переписки речи быть не может.

Но, с другой стороны, до этого в интервью на НТВ он же говорил, что ему нужны ключи для дешифровки пользовательских данных, чтобы получить доступ к сообщениям, которые могут быть идентифицированы как террористические.

Павел Дуров уверен, что подобные требования противоречат конституции Российской Федерации. Более того, Telegram — это не единственный мессенджер с оконечным шифрованием. Есть WhatsApp и Facebook Messenger, но претензий к ним ни у кого почему-то нет.

Павел Дуров готовится к блокировке мессенджера Telegram Павел Дуров

В 2013 году в мире появился новый мессенджер под названием Telegram. Его основателями стали братья Павел и Николай Дуровы. Они когда-то создали популярную социальную сеть «ВКонтакте», отношения к которой сегодня уже не имеют.

В основу сервиса легли безопасность переписки и механизмы шифрования, которые не дали бы прочитать ее никому постороннему — это стало фундаментом сервиса. Поэтому предоставлять доступ к ней правительственным организациям — последнее дело.

Каждый день Telegram использует треть миллиона пользователей. И общая аудитория мессенджера сегодня переваливает за 100 миллионов человек, что делает его десятым по популярности во всем мире. В последнем тестовом обновлении приложения мессенджера для Android на данный момент (4.1.0 beta) уже появился русский язык. Сегодня еще нет, но скоро он может появиться и в финальных — в том числе и на iOS.

Telegram не ориентируется на Россию в роли одного из приоритетных рынков — в том числе и из-за нашего отношения к законодательному процессу, свободы слова и так далее. Но доля мессенджера на территории страны оценивается от двух до шести миллионов пользователей, что ставит его на четвертое место после WhatsApp, Viber и Skype. «Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsАpp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram» — Павел Дуров И попыток блокировки мессенджера Павел Дуров не опасается. Он уже отметил, что сделать это будет крайне сложно. И подчеркнул, что мессенджер уже активно готовится к обходу подобных действий, для чего будут использоваться прокси-сервера по протоколу SOCKS5.

Но самым действенным способом борьбы с Telegram станет не блокировка сетевых адресов или другие аналогичные манипуляции. Роскомнадзор точно обратится к Apple и Google с просьбой удалить мессенджер, который противоречит российскому законодательству, из магазинов приложений App Store и Google Play.

Конечно, его очевидно можно будет установить из веток других стран или загрузить альтернативными способами. Тем не менее, это определенно обрежет поток новых пользователей, который ощутимо увеличился в преддверии потенциальной блокировки.

Герман Клименко рекомендует ICQ. Но iPhones.ru сомневается Герман Клименко

В противостояние между Telegram и Роскомнадзором включился и советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Он уверен, что никакой проблемы в блокировке мессенджера на территории России попросту нет — по крайней мере, местные пользователи этого даже не почувствуют.

Он настаивает, что в нашей стране работает большое количество других сервисов для общения и неизлечимой зависимости от Telegram психиатры пока не фиксировали. Клименко рекомендует то, чем пользуется сам — социальные сети Facebook, «ВКонтакте» и даже привет из какого-то далекого прошлого в лице ICQ. «Что касается замены Telegram, на что-то другое, то в России только их функционирует более 30. Самый известный из них ICQ. Я пользовался Facebook и вполне сейчас использую «ВКонтакте», ICQ», — Клименко о возможной блокировке Telegram Тем не менее, полноценной замены для мессенджера редакция iPhones.ru сегодня не видит — акцент в данном случае делаем именно на полном наборе возможностей, которые предлагает сервис Павла Дурова.

Рядовые возможности вроде групповых чатов, голосовых вызовов, стикеров и так далее сегодня есть почти во всех мессенджерах. Самые популярные альтернативы в лице WhatsApp, Viber, Skype или Facebook Messenger все это точно предлагают. Но если говорить о безопасности, на которой Telegram делает особый акцент, можно обратить внимание на WhatsApp и Facebook Messenger (Signal и подобные решения не отмечаем из-за небольшой аудитории в РФ). Они тоже используют механизмы оконечного шифрования, поэтому могут быть аналогично безопасными — пусть у этого и есть противники, которые верят, что их переписка попадет в руки американским спецслужбам.

Популярной фишкой сервиса давно стали публичные чаты, которыми давно обзавелись СМИ и блогеры. Они есть у WhatsApp и Viber, но в куда более скудном количестве и качестве. А вот адекватных ботов на манер Telegram найти будет очень сложно. Что-то подобное пытается делать Skype, но ничего путного для русскоязычного пользователя здесь пока попросту нет.

Подводим черту и даем рекомендации поклонникам Telegram

Отрицать популярность Telegram в России было бы глупо, поэтому у сервиса очевидное большое количество пользователей из разных уголков нашей страны. Многие из поклонников мессенджера называют его своей тихой гаванью — настоящей отдушиной и укромным уголком. И действительно не видят альтернатив в лице других решений.

Если и вы питаете к Telegram самые теплые чувства и не хотите пострадать от блокировки, мы рекомендуем вам загрузить мессенджер на все устройства, на которых к нему может в дальнейшем понадобиться доступ. Даже при блокировке его Роскомнадзором он очевидно будет обходить запреты через прокси и адекватно работать без танцев с бубном.

А вот повторная загрузка мессенджера может вызвать небольшие трудности. Если Apple и Google пойдут на удаление мессенджера из российских веток App Store и Google Play, он очевидно останется в других, из которых его можно будет загрузить без больших проблем.

Более того, есть огромная вероятность, что мессенджер останется в покупках. Поэтому его можно будет скачать повторно оттуда воообще в одно нажатие. Но многим пользователей будет куда проще действительно найти альтернативу Telegram. И сегодня сам я не вижу в этом большой проблемы, ведь большинству нужно самое обыкновение общение для решения личных и рабочих задач. С этим без проблем справятся его куда более популярные в РФ аналоги — WhatsApp и Viber.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!