Матвиенко вышла к протестующим в Москве

В среду, 28 июня, верхняя палата парламента рассмотрит соответствующий закон. В документе уточнены характеристики домов, которые могут войти в программу реновации в столице.



Предполагается, что это будут многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти. Речь идет о домах, построенных по типовым проектам, которые были разработаны в период 1957-1968 гг., с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий.