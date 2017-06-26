Россияне нашли альтернативу Турции, Египту и Крыму

Российские туристы предпочли отдых в Доминиканской Республике бывшим популярным курортам в Турции, Египте и Крыму. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в мае число отдыхающих из России в Доминикане увеличилось более чем на 300 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала директор представительства Минтуризма Доминиканской Республики в России, Украине и странах СНГ Галина Лысенко.

«Только с января по май 2017 года Доминиканскую Республику уже посетили 100 292 гражданина России, что на 225% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае 2017 г. в страну приехали 19 799 тыс. россиян против 6 193 человек в мае прошлого года (рост на 319%). Эти цифры свидетельствуют о том, что прирост становится от месяца к месяцу все больше», - сказала Лысенко.

Она отметила, что в конце прошлого года республику посетили около 6 млн туристов. «За период с января по декабрь 2016 года в Доминикану приехали 132 609 российских туристов, что в процентном выражении демонстрирует рост почти на 100% по сравнению с 2015 годом. В абсолютных величинах речь шла о 65 488 дополнительных туристах из России в Республику», - добавила эксперт.

Лысенко также отметила, что россияне тратят в Доминиканской Республике денег больше, чем отдыхающие из других стран. По ее словам, один турист из РФ тратит на курорте около 134 долларов в сутки.