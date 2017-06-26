Эксперт нашел разгадку трагедии на перевале Дятлова

Технический эксперт Юрий Антипов разгадал причину гибели девяти туристов из «группы Дятлова», которые погибли 2 февраля 1959 года на Северном Урале. Антипов заявил, что в трагедии нет ничего мистического. Эксперт утверждает, что на склоне горы, где туристы установили свою палатку, была подвижка снежно-ледового пласта. Об этом сообщают «Новые известия».

«Альпеншток, воткнутый в снег перед самой ночёвкой туристов, изменил своё положение относительно установленной палатки. И сдавливание палатки, как прессом, движущимся пластом снега с ледяной коркой, заставило туристов экстренно выбираться из палатки, разрезая её. Именно в это время (а туристы спали, скорее всего, поперёк палатки, и, конечно же, головами к стенке палатки, обращённой в сторону вершины) часть из них получила тяжёлые травмы головы от ледяного удара», - объяснил Антипов.

По его мнению, члены спасательной группы не смогли заметить сход снега из-за того, что он был «локальным, как раз около места вырытой ямы под палатку».

«Туристы, выкопав яму под палатку на склоне, нарушили целостность пласта и под влиянием сильного ветра с вершины он пришёл в движение. И именно поэтому, найденная спасателями палатка оказалась в плотном окружении снега, хотя при установке палатки всегда выкапывается дополнительное свободное место вокруг неё. По крайней мере, для свободного входа-выхода», - добавил Антипов.

По его мнению, туристы получили сильные травмы, в панике без припасов и одежды они ушли с места происшествия и уже не смогли найти дорогу обратно.