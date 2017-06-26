Порошенко назвал «Северный поток-2» местью Украине

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия решила построить газопровод «Северный поток-2», чтобы отомстить Киеву. Об этом сообщает Gordonua.com.

По мнению Порошенко, поводом для мести стало решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза» в споре с «Газпромом». Сам газопровод он назвал «очень серьезной угрозой» для Киева. «Главная цель проекта – отнюдь не экономическая или энергетическая. Цель – лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит газа. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере», - сказал он.

Украинский лидер также рассказал, что в ходе своего визита в США у него были «очень обстоятельные» беседы со спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном и с лидером демократического меньшинства Нэнси Пелоси. Они заявили ему, что конгресс «полностью поддерживает санкции». «Дискуссии ведутся исключительно о полномочиях президента США. О том, может ли президент единолично отменять санкции или потребуется обсуждение в Сенате», - отметил он.

Газопровод «Северный поток- 2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории. Проект оценен в 9,5 миллиарда евро. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.

В июне Сенат США одобрил документ о санкциях против России. Новые санкции объяснили «вмешательством Москвы в президентские выборы».

В документе, среди прочего, говорится о намерении «противодействовать строительству» Nord Stream 2.

Документ о санкциях вступит в силу после утверждения в палате представителей. После этого закон должен подписать президент США. Однако палата представителей отложила рассмотрение законопроекта, направив его на экспертизу в комитет по международным делам.