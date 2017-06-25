Роналду раскритиковал газон на «Зенит-арене»

Игроки сборной Португалии по футболу оценили качество газона на арене «Санкт-Петербург». Накануне португальцы обыграли команду Новой Зеландии, и вышли в полуфинал Кубка конфедераций.

Звездный форвард Криштиану Роналду раскритиковал состояние поля на новом петербургском стадионе, сообщает «Спорт-Экспресс»

«Поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать. Мы сделали все, что могли и вышли в полуфинал», - сказал Роналду.

При этом защитник ФК«Зенит» и сборной Португалии Луиш Нету, также участвовавший в матче, высказал другое мнение:

«Как мне газон? Поле в хорошем состоянии, оно стало значительно лучшего качества», - сказал спортсмен.

Матчи Кубка Конфедераций проходят в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Уже известны два полуфиналиста турнира — сборные Португалии и Мексики. Россияне выбыли из соревнований, уступив мексиканцам.