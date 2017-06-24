Президент России Владимир Путин раскритиковал любителей вина, узнав, что детей из лагеря "Артек" возили на винный завод, передает "Интерфакс".

Дети из лагеря рассказали Путину, что часто выезжают на экскурсии, в том числе в Массандру.

"В Массандре вы что делаете там? На винзавод ходите?" - спросил Путин.

Дети ответили утвердительно. Путин был удивлен спросил у организаторов, что дети делают на винзаводе.

"Кстати, на прошлую смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он когда делился воспоминанием, он сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската красного камня", - пояснил президенту директор "Артека" Алексей Каспржак.

На что Путин отозвался критично.

"Знаете что, Алексей, хочу сказать. Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте", - сказал Путин.

"Нет, мы не употребляем", - открестился Каспржак.

"Нюхаете, что ли, вы?" - переспросил глава государства.

"Нет, Массандра - это наш тематический партнер, в котором дети видят лозу, дети собирают виноград, дети понимают, как происходит процесс закладки, сбора винограда, они также ездят на лавандовые поля", - пояснил директор "Артека".

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