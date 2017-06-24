Главные события у вас в почте
Путин раскритиковал любителей вина
Президент России Владимир Путин раскритиковал любителей вина, узнав, что детей из лагеря "Артек" возили на винный завод, передает "Интерфакс".
Дети из лагеря рассказали Путину, что часто выезжают на экскурсии, в том числе в Массандру.
"В Массандре вы что делаете там? На винзавод ходите?" - спросил Путин.
Дети ответили утвердительно. Путин был удивлен спросил у организаторов, что дети делают на винзаводе.
"Кстати, на прошлую смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он когда делился воспоминанием, он сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската красного камня", - пояснил президенту директор "Артека" Алексей Каспржак.
На что Путин отозвался критично.
"Знаете что, Алексей, хочу сказать. Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте", - сказал Путин.
"Нет, мы не употребляем", - открестился Каспржак.
"Нюхаете, что ли, вы?" - переспросил глава государства.
"Нет, Массандра - это наш тематический партнер, в котором дети видят лозу, дети собирают виноград, дети понимают, как происходит процесс закладки, сбора винограда, они также ездят на лавандовые поля", - пояснил директор "Артека".
Ранее Путин рассказал, как правильно писать новости.
Оставить комментарий