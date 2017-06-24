НАТО планировала после развала СССР разделить Россию на небольшие части, на этот счет есть добытые документы, хранящиеся в архиве отечественной разведки, сообщил ветеран российской нелегальной разведки в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

В съемках репортажа, приуроченного к 95-летию управления "С" (нелегальная разведка) Службы внешней разведки РФ, участвовал ветеран нелегальной разведки, добывавший особо секретные документы НАТО. Лицо разведчика не было показано, а голос был изменен. В репортаже он был назван "Павлом Андреевичем" — по имени главного героя знаменитого советского сериала о разведке "Адъютант его превосходительства".

"Павел Андреевич" рассказывает, что в добытых им документах НАТО говорилось, что развал СССР – только первый этап", — отметил Брилев.

"А затем создать северо-волжскую республику российскую, а затем средне-волжскую республику, а всю Россию свести до уровня и размеров московского княжества", — рассказал сам разведчик.

"Такие документы есть. И они находятся в архиве нашей службы", — добавил он.