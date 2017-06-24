Каррера: хотел бы, чтобы сборная России не вышла из группы Кубка конфедераций

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не хотел бы, чтобы сборная России вышла в полуфинал Кубка конфедераций - 2017, сообщает "Р-Спорт".

"Это эгоистично, но я бы хотел, чтобы сборная России не вышла из группы. Тогда мои игроки скорее вернутся в команду. Я - часть клуба и понимаю, что выход из группы всем навредит. В сборной России присутствует энтузиазм и игроки этой сборной постараются хорошо сыграть.

Сейчас идет подготовка к чемпионату мира. Построено много нужных зданий, улучшается инфраструктура в городе. Люди, которые придут на стадионы, могут быть уверены, что они находятся в безопасности", - цитирует Карреру La Gazzetta Dello Sport.

24 июня сборная России сыграет последний матч группового этапа на Кубке конфедераций - 2017 с командой Мексики. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.