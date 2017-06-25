Промоутер: Емельяненко использовали

Владимир Хрюнов, бывший промоутер российского бойца Александра Поветкина, прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко на американском турнире Bellator. Он считает, что США таким образом получили нового героя, который теперь будет упоминаться как одержавший победу над легендарным российским бойцом, сообщает Life

«Теперь Митрион будет продавать себя как «выигравший у Федора Емельяненко». Емельяненко просто использовали. Доказательства мы получили», — сказал Хрюнов. Он также порекомендовал российскому бойцу быть осторожнее со здоровьем и отказаться от участия в такого рода боях.

23 июня Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде в поединке на турнире Bellator. Это поражение стало пятым в профессиональной карьере спортсмена.