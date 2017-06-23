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Ивана Трамп привела в ярость главу Чехии
Бывшая супруга главы США Дональда Трампа Ивана отказалась занимать пост американского посла в Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Данное решение Ивана Трамп приняла после встречи с чешским президентом Милошем Земаном. По данным журналистов, глава Чехии «был просто разъярён» решением экс-жены Трампа. Земан заявил, что женщина «трусливо уходит от ответственности». Встреча между Иваной Трамп и Милошем Земаном прошла в Пражском граде. После того, как в конце 2016 года стали известны результаты президентских выборов в США, Милош Земан заявил, что Ивана Трамп – лучшая кандидатура на должность американского посла в Чехии. Дональд Трамп и Ивана Зельничкова состояли в браке с 1977 по 1992 год. У них родилось трое детей.