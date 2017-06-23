Полуголая модель прогулялась по городу в нарисованной одежде. Видео

Видеоблогеры из Уругвая решили проверить, насколько их сограждане внимательны и заинтересованы в том, что происходит вокруг. Они нарисовали штаны на теле пышной модели Гиме Гелос и отправили девушку гулять по столице Монтевидео. Реакцию горожан на столь необычное зрелище запечатлели на видео, сообщает Mirror.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как полуобнаженная красавица гуляет по городу в джинсах, нарисованных поверх нижнего белья. Судя по равнодушным взглядам жителей Монтевидео, Гелос удалось остаться практически незамеченной.

На, мягко говоря, вызывающий вид модели обратила внимание лишь одна посетительница местного "Макдоналдса"

Авторы ролика с сожалением отметили, что жители столицы, в большинстве своем, равнодушны и невнимательны.

Ранее сообщалось, что модели в нарисованных купальниках были запечатлены за катанием на серфе.