Турчинов анонсировал въезд граждан России на Украину по биометрическим паспортам

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские пограничники намерены установить в пунктах пропуска дополнительное оборудование для организации въезда в страну граждан России по биометрическим паспортам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Необходимо ещё техническое обустройство, чтобы не создавать очереди на границе, потому что не хватает технических средств, чтобы на 100% обеспечить эту задачу. Но пограничники над этим работают, и они предоставят буквально на следующей неделе свои расчёты и они формально уже готовы приступать к этой процедуре», — отметил он.

По словам Турчинова, он рассматривает введение въезда по биометрическим паспортам в качестве временной меры, которая предшествует введению визового режима с Россией.

«То, что у многих россиян нет биометрических паспортов, — их вопрос. Пусть себе их заказывают. Мы должны надёжно защищать границу и чётко идентифицировать тех, кто эту границу пересекает, в первую очередь из страны-агрессора», — добавил он.

Ранее политолог Александр Асафов в разговоре с Nation News рассказал, кто пострадает в случае установления визового режима между Россией и Украиной.