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Порошенко возглавит операцию в Донбассе
Киев готовит законопроект, согласно которому президент Украины возглавит операцию в Донбассе. Об этом сообщает «Новая газета».
По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрия Тымчука, законопроект об отмене АТО и введении специального режима в Донбассе также предполагает и смену руководства.
На данный момент операцией руководит Служба безопасности Украины. В случае принятия законопроекта будет создан оперативный штаб, который возглавит Порошенко.
«Общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент как Верховный главнокомандующий. По вопросам обороны также руководство осуществляет Генштаб. Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных», - рассказал Тымчук.
При этом в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что это простая попытка Киева заменить Минские соглашения.
По словам представителя России на переговорах в Минске Бориса Грызлова, Украина пытается «создать некую альтернативу Минским соглашениям».
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