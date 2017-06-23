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Порноактриса предложила пари сборной РФ по футболу
Российская порноактриса Алина Henessy заявила, что займется сексом со всеми игроками российской сборной по футболу, если они выиграют Кубок конфедераций. Об этом сообщает Sports.ru.
«Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться», - сказала актриса.
Ранее Алина Henessy заявила, что устроит футболисту Александру Кокорину 16-часовой секс-марафон, если он в чемпионате России-2015 сможет забить минимум пять голов. Однако нападающий с задачей не справился.
В 2015 году Алина Henessy стала первой россиянкой, которая получила награду AVN Awards в номинации «Лучшая секс-сцена в фильме зарубежного производства».
В субботу, 24 июня, российской сборной предстоит встретиться с командой Мексики. Если россияне победят, то смогут выйти в полуфинал.
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