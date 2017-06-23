Скандал из-за задержки рейса в Домодедово попал на видео

На семь часов был задержан рейс из Домодедово в Ростов-на-Дону. Пассасжиров несколько раз сажали в самолет и снова высаживали.

Десятки пассажиров более семи часов не могли вылететь из московского аэропорта Домодедово в Ростов-на-Дону. В распоряжении РЕН ТВ попала видеозапись скандала пассажиров с представителями компании-перевозчика S7 . Персонал не может ничего пояснить людям.

Рейс S7 1159, который должен был вылететь в 00:35 23 июня, был задержан почти на семь часов. Людей даже не покормили. В итоге рейс отправился в небо в 7:28.