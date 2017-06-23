Роскомнадзор выдвинул ультиматум Telegram

«Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны», - рассказал Жаров.

По его словам, Москва практически ежедневно оправляла в Telegram разъяснения требований российского законодательства об организаторах распространения информации. От мессенджера требовалось только заполнить анкету и официально отправить ее в Роскомнадзор. Однако Telegram проигнорировал все требования.

«Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову : исполните российское законодательство», - добавил Жаров.

Он отметил, что если мессенджер не станет выполнять требование ведомства, то его заблокируют до тех пор, пока Telegram не пришлет необходимые данные.