Оливер Стоун оценил достоверность показанного Путиным видео

Американский режиссер Оливер Стоун выразил недоумение в связи со слухами о том, что видео о работе российской авиации в Сирии, которое ему показал президент Владимир Путин , было поддельным. Слова Стоуна с пресс-конференции в рамках фестиваля науки и искусства Starmus в Норвегии приводит RT.

«Блогеры говорят то, блогеры говорят это. (...) Зачем бы он стал фальсифицировать?» — поинтересовался режиссер. Таким образом он ответил на просьбу журналиста прокомментировать сообщения, что на кадрах зафиксирована работа ВВС США в Афганистане.

Стоун отметил колоссальную работу Москвы по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии, в частности, по разрушению финансовой системы боевиков.

Ранее в среду, 21 июня, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в фильме-интервью американского режиссера президент России демонстрирует реальные кадры действий российской авиации в Сирии. «Могу подтвердить, это действительно материалы нашего министерства обороны . Это часть доклада президенту», — подчеркнул представитель Кремля.

В третьей части четырехсерийного фильма Стоуна российский лидер показывает режиссеру видео с телефона, поясняя, что это «работа нашей авиации». Президент поясняет, что боевики на записи пытаются попасть в Сирию с территории Турции. Данный момент в урезанном виде есть в трейлере американского телеканала Showtime, на котором 12 июня состоялась премьера картины. В самой серии, которая вышла 14 июня, эпизод идет ближе к концу.