Российского посла вызвали в МИД Швеции

МИД Швеции вызвал российского посла после сближения Су-27 со шведским самолетом-разведчиком над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 июня. В армии Швеции утверждают, что российский истребитель Су-27 сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. По словам военных, полет проходил «на очень близком расстоянии».

В то же время в Вооруженных силах Швеции заявили, что идентификация шведских полетов российским истребителями является «обычным» событием.