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Опубликовано видео сближения F-16 с самолетом Шойгу
Телеканал «Звезда» опубликовал видео сближения истребителя НАТО F-16 с самолетом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.
Видео было снято через иллюминатор лайнера министра. Запись демонстрирует, как российский Су-27 из группы сопровождения отгоняет F-16 от пассажирского воздушного судна.
В среду, 16 июня, СМИ сообщили, что F-16 попытался приблизиться к самолету министра, летевшему над Балтийским морем. Отмечалось, что Су-27 «продемонстрировал вооружение» истребителю Североатлантического альянса, качнув крыльями. После этого F-16 ушел в сторону.
Шойгу направлялся в Калининград. Его самолет следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации. Министр проведет в Калининграде выездное заседание коллегии военного ведомства.
Это уже не первый подобный инцидент над Балтийским морем. Например, в марте прошлого года Ту-154 Сергея Шойгу сопровождали истребители Eurofighter, и тогда их тоже оттеснили Су-27.
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