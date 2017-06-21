Опубликовано видео сближения F-16 с самолетом Шойгу

Видео было снято через иллюминатор лайнера министра. Запись демонстрирует, как российский Су-27 из группы сопровождения отгоняет F-16 от пассажирского воздушного судна.

В среду, 16 июня, СМИ сообщили, что F-16 попытался приблизиться к самолету министра, летевшему над Балтийским морем. Отмечалось, что Су-27 «продемонстрировал вооружение» истребителю Североатлантического альянса, качнув крыльями. После этого F-16 ушел в сторону.

Шойгу направлялся в Калининград. Его самолет следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации. Министр проведет в Калининграде выездное заседание коллегии военного ведомства.

Это уже не первый подобный инцидент над Балтийским морем. Например, в марте прошлого года Ту-154 Сергея Шойгу сопровождали истребители Eurofighter, и тогда их тоже оттеснили Су-27.