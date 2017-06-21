Причиной холодного лета в Москве стал «североатлантический блок»

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что причина аномально холодной погоды в июне в Москве заключается в «североатлантическом блоке». Об этом он рассказал на пресс-конференции в среду, 21 июня, сообщает газета «Ведомости».

«Североатлантическим блоком» метеорологи называют антициклон, который блокирует западный перенос.

«Есть такой термин - блокирование. На среднем уровне тропосферы формируется мощный гребень высокого давления, и он препятствует перемещению воздушных масс с запада на восток. В 2010 году, когда был смог, не поступали влажные воздушные массы из Атлантики. А сейчас усилился "североатлантический блок" - речь идет, конечно, о климатических характеристиках», - сказал Вильфанд.

По его словам, центр «блока», который не пускает атлантическое тепло с запада, на данный момент находится над Великобританией. Поэтому в Россию поступает только холодный арктический воздух.

Ранее в среду, 21 июня, в Москве было объявлено штормовое предупреждение. В городе ожидается шквалистый ветер в течение всего дня. В столичном метеобюро заявили, что порывы ветра могут превышать 15 м/с. Погода сохранится до 19:00. По данным Гидрометцентра России, днем температура в городе поднимется до 17…19 градусов тепла.

МЧС России предупредили, что в Москве ожидается дождь, местами сильный, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с.