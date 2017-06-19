Жена показала фото больного Хворостовского

В интернете опубликована новая фотография Дмитрия Хворостовского . Снимок обнародовала жена оперного певца Флоренс Илли в своём аккаунте в Instagram.

Just arrived in Vienna! Grafenegg here we come!! 😍😘 Публикация от Florence (@flosha1) Июн 19 2017 в 11:27 PDT

«Только что прибыли в Вену!» – говорится в подписи к снимку.

На фото супруги сидят в ресторане в обнимку. Хворостовский придерживает больную правую руку. Супруги широко улыбаются.

«Здоровья, здоровья, здоровья»; «Счастлив видеть вас»; «Необыкновенная нежная фотография»; «Дай бог вам здоровья и сил»; «Молюсь за вас», - написали на разных языках в комментариях поклонники творчества Хворостовского.

У Дмитрия Хворостовского в 2015 году диагностировали опухоль мозга. 54-летний музыкант прошёл несколько курсов химиотерапии и возобновил выступления.