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Жена показала фото больного Хворостовского

В интернете опубликована новая фотография Дмитрия Хворостовского. Снимок обнародовала жена оперного певца Флоренс Илли в своём аккаунте в Instagram.

Just arrived in Vienna! Grafenegg here we come!! 😍😘

Публикация от Florence (@flosha1)

«Только что прибыли в Вену!» – говорится в подписи к снимку.
На фото супруги сидят в ресторане в обнимку. Хворостовский придерживает больную правую руку. Супруги широко улыбаются.
«Здоровья, здоровья, здоровья»; «Счастлив видеть вас»; «Необыкновенная нежная фотография»; «Дай бог вам здоровья и сил»; «Молюсь за вас», - написали на разных языках в комментариях поклонники творчества Хворостовского.
У Дмитрия Хворостовского в 2015 году диагностировали опухоль мозга. 54-летний музыкант прошёл несколько курсов химиотерапии и возобновил выступления.
Австрия Видео Шоу-бизнес
Дмитрий Хворостовский
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