Минтруда предложило график выходных и праздников на 2018 год

Министерство труда России опубликовало проект постановления правительства «О переносе выходных дней в 2018 году». Документ доступен на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Перенос дней отдыха предлагается в целях исключения ситуаций их переноса в текущем порядке накануне соответствующих праздничных дней, а также в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан Российской Федерации по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенний и летний периоды», - указано в пояснительной записке.

В будущем году предлагается перенести выходные дни 6 января (суббота) на 9 марта (пятница), 7 января (воскресенье) на 2 мая (среда), субботу 28 апреля на понедельник 30 апреля, субботу 9 июня на понедельник 11 июня, а также субботу 29 декабря 2017 года на понедельник 31 декабря.

Таким образом, россиян ждут длинные выходные с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 11 марта; с 29 апреля по 2 мая; с 10 по 12 июня; с 3 по 5 ноября.

Кроме того, получается, что рабочая неделя, на которую выпадают майские праздники, будет совсем короткой – всего два рабочих дня – 3 и 4 мая (четверг и пятница).