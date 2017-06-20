Владелица отеля в Крыму назвала причины оттока туристов

Владелица крымского отеля «Вилла Онейро» Светлана Русь заявила, что туристы не хотят ехать в Крым из-за «нереально дорогих билетов». Об этом сообщает «Дождь».

Также, по ее мнению, проблема заключается в отсутствии квалифицированных специалистов, из-за чего страдает уровень сервиса. Владелица отеля подчеркнула, что цены в крымских гостиницах «сами по себе – небольшие».

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что в июне 2017 года продажи туров в Крым упал на 30 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года.

По словам Тюриной, такие результаты связаны со стабилизацией курса рубля, что стимулирует поездки за рубеж, а также с возвращением путевок в Турцию по низким ценам.

Как отмечали представители туристической отрасли, Крым показывает такое же падение, что и другие курорты российского Черноморского побережья. Сообщалось, что перелеты в Крым подорожали в полтора раза. Кроме того, туроператоры отметили, что в этом году в Крыму неблагоприятные погодные условия.