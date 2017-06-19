Белый дом отреагировал на «угрозу России» сбивать самолеты США

США сделают всё возможное для защиты своих интересов в Сирии. С таким заявлением выступил представитель Белого дома Шон Спайсер , комментируя сообщения западных СМИ о якобы озвученной Россией угрозе «сбивать американские самолеты» в Сирии. Об этом сообщает обозреватель New Yorker Адриан Каррасквилло в своём аккаунте в Twitter

Spicer reading from statement on Russia threat to down American planes in Syria. Says US will do what they have to do to protect interests. — Adrian Carrasquillo (@Carrasquillo) 19 июня 2017 г.

В российском министерстве обороны ранее предупредили о готовности сопровождать любые летающие над Сирией западнее Евфрата объекты средствами противоракетной обороны. В военном ведомстве уточнили, что такие объекты будут рассматриваться как воздушные цели.

18 июня американский истребитель F-18A сбил Су-22 ВВС Сирии. В момент инцидента самолёт арабской республики выполнял боевую задачу. Пилот успел катапультироваться и выжил. Москва заявила о разрыве любых контактов с Вашингтоном в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полётов авиации в ходе операций в арабской республике.