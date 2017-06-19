Эксперт подтвердил наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП ребенка

Судебно-медицинский эксперт Михаил Клейменов, проводивший освидетельствование погибшего в результате наезда шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, подтвердил обнаружение в крови ребенка следов алкоголя. Об этом он сообщил kp.ru в понедельник, 19 июня.

«Экспертиза трупа была проведена 24 апреля. И мною были взяты два образца крови, в том числе и для установления концентрации этилового спирта в крови. Все записи были опечатаны моей личной печатью. На следующий день два образца крови были отправлены в МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского) из Железнодорожного района (...) После проведения всех необходимых экспертиз к нам поступило заключение», — рассказал он изданию.

«Я был удивлен, когда увидел в анализе крови этиловый спирт и ацетальдегид. Ацетальдегид — это продукт распада алкоголя, который попал в организм еще при жизни. Я засомневался в результатах и доложил своему руководителю», — сообщил Клейменов.

По его словам, было решено провести молекулярно-генетическое исследование крови. Его результаты показали, что «кровь, которая находилась в анализируемых образцах, она принадлежит одному и тому же лицу». «И на этом решено было поставить точку», — добавил эксперт.