Пентагону понадобились срочные переговоры с Россией

ТАСС Специальный канал между Москвой и Вашингтоном по предотвращению инцидентов в Сирии продолжает работать, но США и РФ необходимы срочные контакты по линии МИД Минобороны для разрешения сложившейся ситуации. С таким заявлением выступил руководитель американского генерального штаба Джозеф Данфорд , комментируя инцидент со сбитым самолетом ВВС Сирии. Его слова передает

«По состоянию на сегодняшнее утро канал работал. За последние несколько часов у нас были контакты», - заявил Данфорд.