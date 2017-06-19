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Пентагону понадобились срочные переговоры с Россией
Специальный канал между Москвой и Вашингтоном по предотвращению инцидентов в Сирии продолжает работать, но США и РФ необходимы срочные контакты по линии МИД и Минобороны для разрешения сложившейся ситуации. С таким заявлением выступил руководитель американского генерального штаба Джозеф Данфорд, комментируя инцидент со сбитым самолетом ВВС Сирии. Его слова передает ТАСС.
«По состоянию на сегодняшнее утро канал работал. За последние несколько часов у нас были контакты», - заявил Данфорд.
19 июня в министерстве обороны России заявили, что Москва разрывает любые контакты с Вашингтоном в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии. Причиной такого решения стала атака американского истребителя F-18A на Су-22 ВВС Сирии. В момент инцидента самолёт арабской республики выполнял боевую задачу. Лётчик полковник Али Фахед успел катапультироваться, однако приземлился на территории, подконтрольной боевикам запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». Пилота обнаружили и спасли военнослужащие сирийской армии.
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