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Роскомнадзор потребовал от 103 сайтов удалить «Интервью с Путиным»
Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» нелегально распространяли 103 сайта. Роскомнадзор направил всем интернет-ресурсам уведомление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев 103 интернет-сайтов, распространяющих копии фильма с нарушением авторских прав. В настоящий момент администрация 81 интернет-ресурса самостоятельно по требованию Роскомнадзора ограничила доступ к противоправной информации», — говорится в сообщении.
Режиссёр Оливер Стоун снял четырёхсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным». Целиком фильм был показан американским телеканалом Showtime с 12 по 15 июня. Во время интервью российский президент говорит как о своих родителях, личных воспоминаниях, так и американо-российских отношениях, расширении НАТО на восток, присоединении Крыма к России и войне на Украине. В России фильм покажет Первый канал с 19 по 22 июня.
Самые известные работы Оливера Стоуна – «Взвод» (1986) и «Рождённый четвёртого июля» (1989), за которые режиссёр получил премию «Оскар». Свою первую награду Американской киноакадемии Оливер Стоун получил в 1978 году за лучший адаптированный сценарий к фильму Алана Паркера «Полуночный экспресс».
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