Названа причина столкновения двух поездов в Москве

Поезд «Стриж» столкнулся с электричкой «Нахабино-Щербинка» возле Курского вокзала в Москве из-за отказа стрелки. К такому выводу пришли специалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России . Об этом сообщает ТАСС

«По предварительным данным, сегодня в 14:38 мск в районе Курского вокзала столицы из-за отказа стрелочного перевода на малом ходу произошло столкновение поезда «Стриж» и электропоезда сообщением Нахабино - Щербинка. Пострадавших нет. Повреждены 4 вагона, два вагона сошли с рельсов», - заявили в ведомстве.

На место происшествия были направлены восстановительные поезда. Источник агентства в экстренных службах города заявил, что в результате столкновения поезда с электричкой пострадали три человека. В связи с ЧП 19 июня от Курского вокзала запустят автобусы, которые будут следовать по маршрутам: Москва Товарная Курская - Курский вокзал, остановка Калитники - метро «Рязанский проспект», остановка Москворечье - метро «Царицыно».